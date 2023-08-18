В Челябинской области первый промышленный экотехнологический парк запустят осенью 2024 года

На площадку заходит первый резидент по переработке ПЭТ-тары

В Миассе продолжается работа над созданием первого в Челябинской области промышленного экотехнопарка. Резиденты уже ведут проектно-изыскательские работы, а экологи — мониторинг и контроль. Площадку посетил глава Российского экологического общества, председатель координационного совета по экологии при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов. Что будет представлять собой этот парк, переработкой чего будет заниматься и какую пользу принесет объект Миасскому городскому округу — в материале ИА «Первое областное».

Итак, Челябинская область вошла в число восьми регионов РФ, где по поручению президента Владимира Путина запустят переработку вторсырья. Первый такой экотехнопарк построят в Миассе, на строительной площадке уже начались работы. Пять компаний — резидентов парка откроют здесь перерабатывающие предприятия. Так, ООО «Сансара» уже осенью 2024 года начнет отгружать продукцию из ПЭТ-хлопьев.

Рашид Исмаилов в рамках своего визита в Миасс обозначил необходимость соблюдения природоохранных требований. Его визит стартовал с совещания у главы Миасского городского округа Егора Ковальчука при участии заместителя министра экологии Сергея Лаврова.

«Исторически сложилось, что Миасс — развитая территория с рядом действующих промышленных предприятий. У нас работают высококлассные специалисты в отрасли машиностроения, ракетостроения, обрабатывающей промышленности, инженеры. Экотехнопарк — это высококлассное производство замкнутого цикла, ни о какой сортировке ТКО не идет речи. Это чистое производство», — пояснила собравшимся советник главы Ирина Акбашева.

Она показывает на карте участок на землях производства, где располагается будущий экотехнопарк. 16 гектаров на пустыре будут предоставлены для резидентов парка. Пока к участку подводит только дорога, но в скором времени здесь на федеральные средства будут проведены все коммуникации: водоснабжение и отведение, электричество. Обслуживать производственные площадки резидентов будет административно-хозяйственный комплекс, при нем же запустят научно-исследовательский центр.

Рашид Исмаилов заострил внимание на природоохранных мероприятиях во время строительства и дальнейшей работы комплекса. По словам заместителя министра экологии Челябинской области Сергея Лаврова, проект экотехнопарка предусмотрен таким образом, что экологических рисков быть не может.

«Выбросов вредных веществ не будет, это выходы в атмосферу будут не более чем от обычной котельной, потому что площадки резидентов нужно будет отапливать. Водоотведение будет организовано в центральную систему канализации, в том числе и ливневые воды. Никаких сбросов не будет. Предусмотрены все риски на случай ЧП в работе предприятий», — отметил он.

Далее эксперты отправились на площадку в районе Тургоякского шоссе. Сейчас будущий экотехнопарк представляет собой пустырь, где идут проектно-изыскательские работы ООО «Сансара». Компания — якорный резидент парка. Ее исполнительный директор Павел Петраков рассказывает, что на площадку будут привозить брикеты из хлопьев ПЭТ-бутылок. Здесь их переработают в гранулы и отправят в Уфу в компанию «Сибур полимер», которая занимается производством упаковки и тары.

«Мощность производства — 8,5 тысячи тонн в год готовой продукции в виде светло-голубой ПЭТ-флексы. Для этого планируем создать около 120 рабочих мест», — пояснил он.

Чтобы обеспечить мощности предприятия, сырье будет закупаться не только из Карабашского кластера, в который входит Миасский округ, но и из других территорий Челябинской области. Глава Егор Ковальчук отметил важность нового объекта для городского округа.

«Миасс одним из первых в России запустил раздельный сбор мусора. Конечно, для это нужна не только культура, но и инфраструктура. Если жители будут видеть, что сырье действительно перерабатывается, — а его можно не просто выбросить в контейнер, но и сдать небезвозмездно, — то, думаю, эти процессы запустятся быстрее. Станет меньше несанкционированных свалок, брошенных пакетов с пластиком в наших лесах и местах отдыха. Кроме пластика, другие резиденты здесь будут перерабатывать картон и хлопок. На предприятии откроется порядка 200 рабочих мест», — отметил он.

По словам Рашида Исмаилова, в части управления экологическими рисками экотехнопарк будет соответствовать всем современным природоохранным требованиям.



«Экотехнопарк будет современным производственным комплексом по переработке вторсырья. Плюс научно-технический центр. Ни о каком захоронении отходов речь здесь не идет.

Об этом власти и участники проекта должны дать четкий сигнал обществу. Нужно избежать спекуляций и ложной информации о работе резидентов. Мы защищаем от загрязнений земли. Это наше качество жизни», — отметил глава Российского экологического общества.