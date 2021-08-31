Школа в Челябинске набрала рекордную параллель — 28 первых классов

Всего по области первый раз пойдут в школу 46 тысяч учеников

На Южном Урале День знаний отметят более 400 тысяч школьников. Такая детская армия сядет за парты общеобразовательных учреждений Челябинской области 1 сентября. Примерно каждый десятый из них — первоклассник. Об этом Первому областному информагентству рассказала пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова.

«В первые классы по всему региону уже зачислены 46 тысяч детей. В прошлом году первоклассников было примерно на тысячу человек меньше. Но прием в школы идет до 5 сентября, и число новых учеников еще может незначительно вырасти. Всего же в школы Челябинской области этой осенью придут более 400 тысяч школьников», — сообщила Светлана Платонова.

В самом Челябинске за парты сядут 140 тысяч учеников, 17 тысяч из них — первоклассники. Рекордное количество первых классов в этом году набрала чуриловская школа № 116. По словам пресс-секретаря городского комитета по делам образования Екатерины Самариной, их 28.

До конца года в регионе сдадут еще три новые школы. Речь идет о новостройке на 1100 мест в челябинском микрорайоне Академ Riverside. На ее достройку с опережением графика правительство РФ выделяет 270 млн рублей. Кроме того, буду сданы две школы в Кунашаке и Верхнеуральске, каждое учебное заведение на 500 мест. В Кунашаке после ввода нового здания все дети смогут учиться в первую смену.