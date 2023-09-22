В Челябинской области пересчитали кадастровую стоимость квартир и гаражей

Оспорить результаты оценки лучше до 13 октября

До 13 октября жители Челябинской области могут оспорить кадастровую стоимость своей недвижимости. Сегодня заместитель руководителя Управления Росреестра по Челябинской области Марина Воронина в эфире радиостанции «Бизнес ФМ» рассказала, когда южноуральцы будут уплачивать налоги по новым расчетам. Разбираемся, как быстро и легко проверить эту стоимость и оспорить ее при необходимости.

Итак, на Южном Урале подсчитали кадастровую стоимость объектов недвижимости: зданий, сооружений, помещений, машино-мест. Всего в перечень попали почти 2,7 млн таких объектов. Теперь до утверждения результатов госоценки жители региона могут их оспорить. Марина Воронина рассказала, что по новой кадастровой стоимости будет исчисляться налог с 1 января 2024 года.

Для того чтобы оспорить результат госоценки, нужно его сначала узнать. Сделать это, несмотря на пугающую терминологию, легко. На сайте Росреестра в разделе «Деятельность» — «Кадастровая оценка» — «Фонд данных государственной кадастровой оценки» — «Получение сведений из ФД ГКО» — «Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости» по кадастровому номеру своей недвижимости можно узнать, на сколько ее оценили эксперты.

Если у собственника объекта возникли вопросы, замечания по увиденным данным, то он может их направить до 13 октября. Срок определен датой размещения документа: 14 сентября его опубликовали на сайте, по истечении 30 дней с его публикации результаты кадастровой оценки будут утверждены.

«Таким образом, до 13 октября 2023 года южноуральцы могут представить замечания к проекту отчета в бюджетное учреждение по адресу: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 2, офис 301, телефон горячей линии по вопросам проведения госкадоценки 8 (351) 261-10-10, или лично в МФЦ, регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Также можно подать заявление и через интернет, включая портал госуслуг», — пояснила Марина Воронина.

В заявлении нужно указать:

1) Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;

3) номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание (при необходимости).

Можно приложить документы, которые подтверждают ошибки при расчете кадстоимости объекта.

После утверждения результатов государственной кадоценки и внесения их в ЕГРН оспорить их можно будет уже только с привлечением оценщиков.