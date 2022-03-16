Чтобы принять участие в программе «Земский учитель» и получить деньги, желающие переехать на село педагоги должны выдержать конкурс. Прием заявок завершится 15 апреля.
До конкурса не допустят учителей, которые уже живут или работают на территории муниципального района, куда планируют «переехать».
Подробнее условия конкурса изложены на сайте регионального Минобра.
Программа «Земский учитель» действует в Челябинской области с 2020 года.
А в это время в челябинском микрорайоне Академ Риверсайд открыли новую школу, в январе там побывали корреспонденты ИА «Первое областное».