В Челябинской области педагогам раздадут 43 млн рублей по программе «Земский учитель»

Заявки от претендентов на переезд принимают до 15 апреля

В 2022 году в села и небольшие города Челябинской области переедут 43 школьных учителя. Каждый из них получит «подъемные» от властей региона — по одному миллиону рублей. Об этом в среду, 16 марта, сообщили в пресс-службе Минобра Челябинской области.

Чтобы принять участие в программе «Земский учитель» и получить деньги, желающие переехать на село педагоги должны выдержать конкурс. Прием заявок завершится 15 апреля.

До конкурса не допустят учителей, которые уже живут или работают на территории муниципального района, куда планируют «переехать».

Подробнее условия конкурса изложены на сайте регионального Минобра.