В Челябинской области пациентов с тяжелым течением респираторного заболевания начнут тестировать на грипп. Об этом во вторник, 20 декабря, заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Решение о необходимости тестирования на грипп принимает врач или фельдшер, которые лечат больного. На анализ будут направлять тех, у кого есть клиническая картина тяжелого течения респираторного заболевания», — поясняют в пресс-службе.

Анализы будут обрабатывать те же лаборатории, которые занимаются выявлением коронавируса. Закупки тест-систем на ПЦР-диагностику гриппа уже начались.

«Лабораторные исследования на выявление возбудителя гриппа методом ПЦР в Челябинской области проводят на базе 21 государственной и 9 частных лабораторий», — рассказала заместитель министра здравоохранения Челябинской области Наталья Шеломова.

Также медицинские организации закупают экспресс-тесты на грипп.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое обязало медорганизации проводить обследование пациентов на грипп за счет ОМС. Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом. Уточненный диагноз позволит медикам своевременно назначать пациенту специфическую терапию, которая снижает риск осложнений.

Ранее Роспотребнадзор по Челябинской области заявил о начале эпидемии гриппа в регионе.

В некоторых регионах России уже есть случаи микст-инфекции, когда пациенты болеют и ковидом, и гриппом одновременно. В Роспотребнадзоре не исключают, что они появятся и у нас.

Ранее Роспотребнадзор дал прогноз по ковиду на зиму в Челябинской области. Новых вспышек инфекции специалисты не ждут, но привиться надо.