«Решение о необходимости тестирования на грипп принимает врач или фельдшер, которые лечат больного. На анализ будут направлять тех, у кого есть клиническая картина тяжелого течения респираторного заболевания», — поясняют в пресс-службе.
Анализы будут обрабатывать те же лаборатории, которые занимаются выявлением коронавируса. Закупки тест-систем на ПЦР-диагностику гриппа уже начались.
«Лабораторные исследования на выявление возбудителя гриппа методом ПЦР в Челябинской области проводят на базе 21 государственной и 9 частных лабораторий», — рассказала заместитель министра здравоохранения Челябинской области Наталья Шеломова.
Также медицинские организации закупают экспресс-тесты на грипп.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое обязало медорганизации проводить обследование пациентов на грипп за счет ОМС. Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом. Уточненный диагноз позволит медикам своевременно назначать пациенту специфическую терапию, которая снижает риск осложнений.
Ранее Роспотребнадзор по Челябинской области заявил о начале эпидемии гриппа в регионе.
В некоторых регионах России уже есть случаи микст-инфекции, когда пациенты болеют и ковидом, и гриппом одновременно. В Роспотребнадзоре не исключают, что они появятся и у нас.
Ранее Роспотребнадзор дал прогноз по ковиду на зиму в Челябинской области. Новых вспышек инфекции специалисты не ждут, но привиться надо.