В Челябинской области пациентов с тяжелым течением ОРВИ начнут тестировать на грипп

Это позволит быстрее назначать больному специфическую терапию

В Челябинской области пациентов с тяжелым течением респираторного заболевания начнут тестировать на грипп. Об этом во вторник, 20 декабря, заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Решение о необходимости тестирования на грипп принимает врач или фельдшер, которые лечат больного. На анализ будут направлять тех, у кого есть клиническая картина тяжелого течения респираторного заболевания»,

— поясняют в пресс-службе.

Анализы будут обрабатывать те же лаборатории, которые занимаются выявлением коронавируса. Закупки тест-систем на ПЦР-диагностику гриппа уже начались.

«Лабораторные исследования на выявление возбудителя гриппа методом ПЦР в Челябинской области проводят на базе 21 государственной и 9 частных лабораторий»,

— рассказала заместитель министра здравоохранения Челябинской области Наталья Шеломова.

Также медицинские организации закупают экспресс-тесты на грипп.