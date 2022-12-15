В Челябинской области началась эпидемия гриппа

Вводить карантин на уровне региона пока не хотят

Заболеваемость ОРВИ и гриппом на Южном Урале уже в два раза превысила эпидпорог. И хотя санитарный врач региона Анатолий Семенов публично об эпидемии не заявлял, она уже началась, рассказали ИА «Первое областное» в Роспотребнадзоре.

«Эпидпорог превышен, есть случаи гриппа. По факту это и есть эпидемия», — говорит заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.





Что необычно, в отличие от прошлых лет, очень активно болеют взрослые. За последние дни среди взрослых заболеваемость выросла на 50%, а среди школьников всего на 14%. Школы борются с вирусом карантинами. На дистанционное обучение уже отправлены сотни классов и закрыты полностью восемь школ. Защитить взрослых куда сложнее, поэтому накануне, 14 декабря, областной штаб принял решение задействовать комплексный план по борьбе с ОРВИ и гриппом.

В плане несколько пунктов, но тотальные карантины, а тем более что-то похожее на локдаун в регионе не вводятся.

«Пока ситуация позволяет нам ограничиться набором традиционных профилактических мер. Что будет через две недели, я не знаю», — заметила Светлана Лучинина.

Например, руководителям организаций предписано проводить дезинфекцию и проветривать помещения, а также не допускать до работы сотрудников с признаками болезни. Полный перечень рекомендаций мы перечислили в отдельном материале.



Оперштаб также рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Это не означает отмену новогодних торжеств.

«В садиках, школах праздник не отменяется, если дети, конечно, не на карантине. Будут и новогодние спектакли в театрах, но мы советуем приходить на представление в масках. И опять повторюсь: такие правила действуют на сегодняшний день. Какая будет эпидситуация через две недели, никто не знает»,

— заметила Светлана Лучинина.

Жителям региона советуют не забывать про личную ответственность за свое здоровье: носить защитные маски, мыть руки, сторониться больных, а беременным и пожилым стараться не посещать многолюдные места.Между тем карантин по гриппу ввели в больницах и соцучреждениях Челябинской области: здесь вернулись к масочному режиму и запретили посещение пациентов. Челябинский зоопарк закрыл зал приматов на карантин.

Региональный Роспотребнадзор уже заявил, что среди вирусов, вызывающих подъем заболеваемости, превалирует вирус пандемического свиного гриппа А (H1N1). Чтобы предупредить осложнения и лечить пациентов более эффективно, россиян с признаками ОРВИ начнут тестировать на вирус гриппа. Постановление о порядке таких исследований подписал накануне, 14 декабря, председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Сейчас в Челябинской области анализы на грипп делают пациентам с тяжелой или нетипичной формой ОРВИ. Что изменится, Минздрав региона пообещал объяснить позже.