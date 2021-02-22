В Челябинской области ожидаются морозы до -40 градусов

Сотрудники МЧС рекомендуют южноуральцам не выходить на улицу без надобности

В праздничный день, 23 февраля, в Челябинской области похолодает до −40 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют порывистый ветер. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на вторник, 23 февраля, в регионе похолодает до −27, −32 градусов, при прояснении столбики термометров опустятся до −40 градусов. На юге будет почти в два раза теплее — до −24 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег. Днем синоптики обещают до −20, −25 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег, метели, на дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на северный ночью от 6 до 11 метров в секунду, днем от 11 до 16 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду.

В Челябинске во вторник также будет идти небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до −27, −29 градусов, днем покажут −22, −24 градуса. Ветер восточный с переходом на северный от 11 до 16 метров в секунду, возможны порывы до 20 метров в секунду.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, в такую погоду на улицу лучше не выходить, также не следует куда-то выезжать на личном автомобиле.

«В группе риска — дети и пожилые люди: они больше всего подвержены переохлаждению. У людей старшего возраста в результате некоторых болезней терморегуляция может быть нарушена, а у детей эта функция организма еще несовершенна»,— отмечают в ведомстве.

Если выйти на улицу всё же необходимо, одеваться следует тепло и в несколько слоев. На щеки и руки за 20 минут до выхода желательно нанести питательный или защитный крем.