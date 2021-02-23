На юге Челябинской области из-за метели резко упала видимость

Водителей просят воздержаться от поездок по трассе

На юге Челябинской области поднялся сильный ветер. Вкупе с аномальными морозами это усугубило ситуацию на дорогах.

«В Брединском, Карталинском, Кизильском районах стоит аномальный мороз, температура опустилась до −30 градусов. Поднялся сильный ветер, из-за этого разгулялась метель. На дорогах резко ухудшилась видимость», — сообщает пресс-служба Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Водителей просят быть осторожными на дорогах, а еще лучше — воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов до того момента, как погода наладится.