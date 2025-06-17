В Челябинской области отремонтируют к августу 22 км федеральных трасс

Дорожная техника работает на трех участках

В Челябинской области полным ходом идет ремонт федеральных трасс. За лето планируется привести в порядок 22 километра дорожного полотна. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», работы ведутся на нескольких участках сразу.

На трассе М-5 «Урал» в Чебаркульском муниципальном округе ремонт близится к завершению на отрезке с 1809-го по 1820-й километр. Полная замена верхнего слоя покрытия запланирована на июль 2025 года. Параллельно начались работы на подъезде к поселку Балашиха, на участке с 0-го по 3-й километр.

Значительный объем работ проводится на автодороге Р-254 «Иртыш» в Красноармейском районе. На 8-километровом участке, с 12-го по 20-й километр, уже началось устройство износостойких слоев покрытия. Подрядчик обязуется привести в порядок обочины, устранить повреждения дорожного полотна, обустроить шумозащитные полосы и установить новые барьерные ограждения.

Завершение всех ремонтных работ и ввод объектов в эксплуатацию ожидается к середине августа 2025 года. Это позволит значительно улучшить качество дорожного покрытия и обеспечить безопасность движения на федеральных трассах региона.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области приступили к реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Уже полтора месяца идут работы. Запланировано отремонтировать более 200 километров дорог.