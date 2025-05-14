В Челябинской области по новому нацпроекту стартовал масштабный ремонт дорог

В 2025 году на Южном Урале по нацпроекту обновят асфальт на 1,5 миллиона квадратных метров

В Челябинской области началась реализация дорожных проектов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». С 1 мая дорожники приступили к ремонту более 200 километров дорог по всей области. Об этом сообщает официальный сайт министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

В Катав-Ивановском районе начался капитальный ремонт дороги Первуха — Меседа — Тюлюк. В этом году отремонтируют 9,6 километра. В дальнейшем ремонт продолжится, всего отремонтируют 33,8 километра. Работы включают уплотнение грунта, расчистку русел труб и планировку земляного полотна. Эта дорога важна для развития туризма в регионе, ее ремонт проводят по поручению губернатора Алексея Текслера.

Продолжается строительство дороги Красное Поле — Полетаево, которое начали в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность дороги 5,6 километров. Она улучшит транспортную доступность микрорайонов западной части Челябинска и новых жилых поселков Сосновского района.

В Троицком районе ведутся работы на дороге Целинный — Кособродка. В этом году сделают 4 километра, всего будет отремонтировано 9 километров. Кроме того, отремонтируют участки дороги Троицк — Степное (10,7 километра). В Ашинском районе ремонтируются дороги Аша — Точильный (более 11 километров) и Аша — Кропачево — Шарлаш (3,6 километра). В Златоустовском городском округе начался ремонт дороги Куса — Златоуст — М-5 «Урал» (4 километра).

В целом в 2025 году планируется обновить асфальтобетонное покрытие общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» направлен на комплексное развитие населенных пунктов. В Челябинской области в его рамках реализуются региональные проекты «Региональная и местная дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Цель нацпроекта — увеличение доли автодорог регионального значения в нормативном состоянии до 60% и доведение показателя протяженности дорог городских агломераций в нормативе до 90% к 2030 году.

Нацпроекты в дорожной сфере реализуются в регионе с 2019 года, за это время обновлено сотни километров дорог. Высказать предложения по реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» можно через платформу обратной связи на портале Госуслуг.