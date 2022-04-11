На юге Челябинской области жители потребовали проверить безопасность дороги регионального значения

На трассе Париж-Фершампенуаз не завершили ремонт асфальтового покрытия

В Нагайбакском районе на юге Челябинской области жителям надоело ездить по ямам и ухабам автодороги Париж-Фершампенуаз. За последние годы трасса была практически полностью обновлена за исключением двух участков. Автомобилистам эти два участка изрядно надоели и они добились проведения проверки на безопасность региональным Миндортрансом.

Автодорога Париж-Фершампенуаз несколько лет назад была настолько разбитой, что многие сравнивали ее с полем боя. Трасса представляла собой ямы и выбоины, а путь был похож на настоящее испытание. Туристов в сельский Париж смущал путь по ухабам и выбитым до щебня дырам в дороге.

Дорогу начали ремонтировать после первого Парижского полумарафона в 2016 году. Работы разделили на участки, и за несколько лет новенький асфальт стал радовать водителей не только Нагайбакского района, но и Карталинского, которые проезжают через Париж в Джабык.

Однако два участка в реконструкцию так и не вошли. С каждым годом эти участки выглядят все более удручающе и становятся небезопасными. Местные жители обратились в министерство дорожного хозяйства, к районным властям и в социальные сети.

«Многие люди не знают, что эти 2 участка в аварийном состоянии, они „летят“ на одной определенной скорости по новому асфальту, и попадают на эти участки, разбивая подвеску и пробивая шины», — посетовал в соцсетях Владимир Ершов.

В Миндортрансе заявили, что на этой неделе будет проведено комиссионное обследование данной дороги.

«По итогам — будут приниматься меры — какие виды работ будут произведены», — прокомментировали в ведомстве.

Между тем в Челябинской области стартовал ремонт на дороге федерального значения. На трассе М‑5 «Урал» под Миассом ограничили движение на полтора года.