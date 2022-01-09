В Челябинской области отменяют QR-коды в заведениях общепита

Ограничения вводили временно

С 10 января в Челябинской области отменяются QR-коды в заведениях общественного питания, которые вводили в период с 1 декабря по 9 января. Информацию об этом корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь.

Напомним, распоряжение о введении QR-кодов в заведениях общественного питания с 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года губернатор Алексей Текслер подписал в ноябре. Посетителей пускали в рестораны и бары только с сертификатами о наличии прививок или антител. Также можно было предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее трех дней назад.

При этом QR-коды по-прежнему необходимы при посещении:

развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных мероприятий, которые проходят в закрытых помещениях с любым количеством зрителей;

магазинов с площадью торгового зала более 400 квадратных метров;

парикмахерских, салонов красоты, спа-салонов, бань, саун, фитнес-центров и прочих подобных объектов.

Без QR-кода нельзя заселяться и пребывать в пансионатах, на базах отдыха, в санаториях и других местах отдыха.