В Челябинской области отменяется особый противопожарный режим

С 10 июня разрешено ходить в лес и разводить костры

Главное управление МЧС России по Челябинской области объявило об отмене особого противопожарного режима на территории региона. Послабления начнут действовать с завтрашнего дня, 10 июня. Напомним, особый противопожарный режим был введен в регионе с 24 апреля этого года.

«Доступ в леса будет разрешен, там даже можно будет развести костер, но строго соблюдая правила пожарной безопасности», — прокомментировали в ведомстве.

С 24 апреля особый противопожарный режим был введен практически по всей области. Исключения составили: Ашинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Нязепетровский и Саткинский районы, а также Верхнеуфалейский, Златоустовский и Усть-Катавский городские округа, здесь режим действовал с 1 мая. Региональное управление МЧС пока не озвучивало итоги действия режима, но эта превентивная мера позволила снизить риски для населения и территорий.