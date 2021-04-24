В Челябинской области введен особый противопожарный режим

Соответствующее постановление 23 апреля подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер

С сегодняшнего дня, 24 апреля, в Челябинской области вводится особый противопожарный режим. Однако в некоторых районах региона он будет введен неделей позже. Соответствующий документ подписал накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Установить с 24 апреля 2021 года особый противопожарный режим на территории Челябинской области, за исключением территорий Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского муниципальных районов, Верхнеуральского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов»,— говорится в документе.

В упомянутых районах и муниципалитетах особый противопожарный режим начнет действовать с 1 мая 2021 года.

«Эта превентивная мера преследует цель снизить риски для населения и территорий. Неблагоприятная обстановка уже сложилась в ряде муниципальных образований, где активно горит трава, нередко переходя в лесные массивы. По состоянию на 24 апреля в Челябинской области зафиксировано 2805 пожаров, в том числе 776 ландшафтных»,— уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В период действия особого противопожарного режима южноуральцам запрещено посещать леса, разводить костры и сжигать сухую траву и отходы в лесах, населенных пунктах и прилегающих территориях, а также сжигать порубочные остатки и горючие материалы в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог.

Кроме того, в этот период активно проводятся мероприятия по предотвращению возникновения пожаров.