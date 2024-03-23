Стрельба в подмосковном Крокус Сити Холле: что известно на данный момент

ЧП произошло вечером 22 марта

Накануне вечером группа вооруженных людей в масках ворвалась в концертный зал ТРК «Крокус Сити Холл», расположенный в подмосковном Красногорске. ИА «Первое областное» собрало последнюю информацию о ЧП.

По данным Следственного комитета РФ, в результате теракта погибло более 60 человек. По данным ведомства, число жертв может увеличиться.

По данным Минздрава РФ, 115 человек госпитализированы. Из них 60 взрослых и один ребенок в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь.

В результате стрельбы третий этаж здания охватило огнем. По данным МЧС, на данный момент ликвидация горения продолжается. Привлечено 477 человек и 183 единицы техники.

Наряды ДПС у ТРК усилены бойцами Росгвардии с автоматами. Территория огорожена.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).