В Челябинской области 106 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 31 мая 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 4,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 106 положительных результатов, среди заболевших есть 13 школьников. С начала пандемии официально зарегистрированы 331 тысяча 812 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 31 мая, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 227 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 321 тысяча 175 южноуральцев. Продолжают лечение 1627 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о пяти скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9869 человек.