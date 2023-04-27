В целом по региону за первый квартал 2023 года зафиксировали 481 отравление химическими веществами, в том числе 8 случаев со смертельным исходом. В первом квартале 2022 года было 457 отравлений, в том числе 19 со смертельным исходом. Так, наркотическими веществами в 2023 году отравились 290 человек (1 смерть), а в прошлом году — 199 человек (1 смерть). Все несчастные случаи произошли в Челябинске (278 случаев), Миассе (9 случаев) и в Магнитогорске (3 случая).
Лекарствами в этом году отравились 77 человек, а в прошлом — 83 человека, случаев гибели пока не было. Лидерами по числу отравлений стали Челябинск (33 человека), Миасс (18 человек), Магнитогорск (9 человек) и Златоуст (6 человек).
Спиртосодержащими веществами с начала этого года отравились 56 человек (5 смертей), за три первых месяца прошлого года таких случаев было больше — 79 (и 13 смертей). Лидеры печального списка: Магнитогорск (13 случаев острого отравления), Челябинск (11 случаев), Увельский район (9 случаев) и Миасс (8 случаев).
«Среди пострадавших 376 мужчин (78%) и 105 женщин (22%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенных изменений структуры отравлений по половой принадлежности не произошло, то есть мужчины по-прежнему составляют большую часть пострадавших, превышая количество женщин в 3,5 раза», — отмечает ведомство.
Большая часть пострадавших — это взрослые люди 26—39 лет. Больше 65% всех отравившихся пошли на это сознательно. И только около 30% людей отправились при ошибочном приеме лекарств, занимаясь самолечением или пытаясь достичь опьянения.
Кстати, наркозависимым на Южном Урале доступна бесплатная программа реабилитации. Рассказываем, куда обращаться за помощью и какой ждать эффект.