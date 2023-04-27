В Челябинской области отмечают рост отравлений наркотическими веществами

При этом снижается число жертв алкоголя

Специалисты Роспотребнадзора по Челябинской области обнародовали статистику отравлений химическими веществами за первый квартал 2023 года. Чаще всего на больничную койку жителей области приводят наркотики, причем число отравившихся по сравнению с прошлым годом растет, сообщает сайт ведомства.

В целом по региону за первый квартал 2023 года зафиксировали 481 отравление химическими веществами, в том числе 8 случаев со смертельным исходом. В первом квартале 2022 года было 457 отравлений, в том числе 19 со смертельным исходом. Так, наркотическими веществами в 2023 году отравились 290 человек (1 смерть), а в прошлом году — 199 человек (1 смерть). Все несчастные случаи произошли в Челябинске (278 случаев), Миассе (9 случаев) и в Магнитогорске (3 случая).

Лекарствами в этом году отравились 77 человек, а в прошлом — 83 человека, случаев гибели пока не было. Лидерами по числу отравлений стали Челябинск (33 человека), Миасс (18 человек), Магнитогорск (9 человек) и Златоуст (6 человек).

Спиртосодержащими веществами с начала этого года отравились 56 человек (5 смертей), за три первых месяца прошлого года таких случаев было больше — 79 (и 13 смертей). Лидеры печального списка: Магнитогорск (13 случаев острого отравления), Челябинск (11 случаев), Увельский район (9 случаев) и Миасс (8 случаев).

«Среди пострадавших 376 мужчин (78%) и 105 женщин (22%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенных изменений структуры отравлений по половой принадлежности не произошло, то есть мужчины по-прежнему составляют большую часть пострадавших, превышая количество женщин в 3,5 раза»,

— отмечает ведомство.