Наркозависимым на Южном Урале доступна бесплатная программа реабилитации

Рассказываем, куда обращаться за помощью и какой ждать эффект

Более 9 тысяч наркозависимых состоят в Челябинской области на учете у медиков, причем четверть из них — это женщины. Реальное число наркоманов примерно в 2,4 раза больше. Наркологи говорят, что в пределах РФ это не самые позитивные цифры статистики: область в пятой десятке по количеству наркоманов. Но врачи готовы протянуть руку помощи каждому. Как на Южном Урале лечат наркозависимых, читайте в этом материале.

«В 2022 году от передозировки наркотиков умерли 538 южноуральцев. Чаще всего они употребляли героин. Этот наркотик вызывает самую тяжелую ломку: человек ощущает сильные боли, у него угнетается дыхательный центр — ты попросту задыхаешься и умираешь»,

— говорит главный внештатный специалист нарколог Минздрава Челябинской области Борис Изаровский.

Иногда в эту ловушку попадают зависимые со стажем, а порой — новички. Обмануть судьбу удается немногим. Иногда люди строят иллюзии, что способны держать свою страсть к запрещенным веществам под контролем. Но это самообман.

«Есть такое понятие „пьянство выходного дня“. Люди могут годами выпивать по пятницам и субботам, и годика через два или три у них все-таки разовьется алкоголизм. С наркотиками все страшнее. Человек принял дозу один, второй, третий раз… А на четвертый он уже испытывает такое мощное влечение к наркотику, что уже не может остановиться. Зависимость формируется очень быстро, иногда даже после первого приема наркотика»,

— говорит Изаровский.

Рано или поздно к медикам попадает каждый зависимый человек. Поводы для обращения к доктору разные. Сами наркологи условно делят своих пациентов на тех, кто лечится по принуждению силовых органов, и на сознательных добровольцев.

«В возрасте 25—30 лет на лечение чаще всего направляют суд и полиция. Мотивация к выздоровлению у таких пациентов невысокая, лечатся они больше для галочки. А те, кто старше 30 лет, уже идут лечиться осознанно. У них накопились проблемы со здоровьем, в семье, на работе — они вошли в конфликт с окружающим миром и хотят избавиться от проблем. У этой категории пациентов как раз хорошая мотивация избавиться от зависимости»,

— говорит Борис Изаровский.

Лечение наркозависимых предполагает два важных этапа: собственно медицинский и социальную реабилитацию. На первом больному помогают справиться с ломкой и восстановить организм. Это делают в стенах наркологической клиники. На втором этапе больные проводят серьезную внутреннюю работу над собой в стенах реабилитационного центра. И на это уходит несколько месяцев. Оба этапа оплачивает государство. Иногда можно начать сразу с реабилитации.

«Реабилитация — самый тяжелый, но и самый результативный этап. Вернуть человека в общество — большая задача»,

— замечает Борис Изаровский.

В Челябинской области работают два государственных реабилитационных центра — в Копейске и в Магнитогорске. Каждый год здесь проходят лечение около 200 человек. Попасть сюда можно по направлению врача-нарколога.

Также в области создан реестр из пяти частных реабилитационных центров, которые получают субсидию от Минсоца. Это проверенные и надежные организации, где можно не волноваться за условия содержания наркозависимых и их безопасность. Чтобы попасть сюда, нужно звонить напрямую руководству центра и просить бесплатный курс реабилитации.

«Лечиться в частном центре можно анонимно, без постановки на учет. Кстати, и сами центры в течение года выделяют зависимым по четыре-пять бесплатных мест на реабилитацию»,

— говорит президент Ассоциации реабилитационных центров Челябинской области «Южный Урал без наркотиков» Евгений Цибарт.

Программа реабилитации в среднем длится один-три месяца. Через два года после лечения около половины пролеченных к наркотикам все еще не прикасаются.

«Иногда человеку нужны два или три курса реабилитации, ведь наркомания — недуг хронический, наркотики полностью подчиняют себе волю человека. Повторные курсы человек тоже может пройти бесплатно»,

— говорит Борис Изаровский.

В целом, по словам медиков, интерес к наркотикам в молодежной среде сейчас падает. В моде ЗОЖ и отказ от любых дурманящих средств. Это связано с активной пропагандой здорового образа жизни, а также с тем, что массовая культура перестала романтизировать образ наркомана.

При этом самыми уязвимыми перед соблазном, по словам главного внештатного медицинского психолога Челябинской области Анастасии Новохацки, остаются подростки и молодежь. Особенно студенты ссузов и вузов, которые переезжают на учебу в другой город и не всегда успешно адаптируются к резкой смене жизни.