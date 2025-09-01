В Челябинской области открываются три агрокласса по проекту «Кадры в АПК»

В дальнейшем их будет гораздо больше

С 1 сентября в Челябинской области стартуют новые этапы регионального проекта «Кадры в АПК», который реализуют по поручению губернатора Алексея Текслера. По проекту открываются три агрокласса в Нагайбакском, Кизильском и Аргаяшском районах, сообщает пресс-центр министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Эти классы будут специализироваться на направлениях генетики, селекции и агроинженерии. Их обучение будут курировать преподаватели Южно-Уральского государственного аграрного университета совместно с индустриальными партнерами. Стать партнерами проекта согласились компании «Ситно» и «Черкизово».

В 2025 учебном году запланировано открыть шесть агротехнологических классов, а в 2026 году при положительной динамике развития проекта будет открыто еще шесть классов в шести новых школах, включая Рощинскую, Тимирязевскую, Полетаевскую, Аненнскую, Петропавловскую, Варшавскую. Их индустриальными партнерами планируют стать «Ситно», «Черкизово», «Равис», «Чебаркульская птица», «Варшавское», «Петропавловский зерновой комплекс». Недавно мы рассказывали об агроклассе в Теченской школе, который в дальнейшем собираются включить в региональный проект «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В поддержку проекта запланировано возмещение затрат. На модернизацию и оснащение агроклассов в 2025 году выделят 6,2 миллиона рублей, а в 2026 году — 26,6 миллиона рублей.

Кроме того, планируется возместить предприятиям до 95% затрат на стимулирующие выплаты учителям агротехнологических классов, общий объем субсидии составит 2 миллиона рублей. Это позволит привлечь высококвалифицированные кадры и укрепить качество образования в области агрономии и сельского хозяйства.

Развитию проекта «Кадры в АПК» способствует и увеличение целевого набора в вузы аграрного направления. Так, увеличился целевой набор студентов в ЮУрГАУ, сообщил представитель вуза. В текущем учебном году зачислено 167 человек при квоте в 252 бюджетных целевых места, что значительно превышает показатели прошлого года, когда было зачислено 90 студентов. Это свидетельствует о растущем интересе молодежи к аграрной сфере.

В сентябре также ожидается заключение дополнительного соглашения с Минсельхозом России, что позволит возместить затраты шести предприятиям по 14 договорам о целевом обучении на общую сумму 450 тысяч рублей. На 2026 год запланировано финансирование в объеме 4,8 миллиона рублей для семи предприятий, по которым будет заключено 40 договоров.