В Челябинске 15 крупнейших предприятий представили свою спецтехнику

На площади Революции представлено более 40 машин

В Челябинске на площади Революции проходит второй парад дорожной техники. Здесь 15 крупнейших машиностроительных предприятий региона представили 40 спецмашин. Подробности смотрите в фоторепортаже ИА «Первое областное».





Бульдозеры, краны, прицепы, илососы, топливозаправщики, пожарные машины, тракторы, снегоочистители и даже машину для разминирования смогут увидеть челябинцы на параде. Помимо этого, каждый желающий сможет посидеть и сфотографироваться в транспорте.





Технику представили Челябинский механический завод, ЧТЗ, «СпецДорМаш», Уральский завод спецтехники, ДСТ-Урал, Челябинский машиностроительный завод, ЧМЗАП, учебный центр «Перспектива».





Участники «Движения первых» провели зарядку для посетителей. Перед гостями мероприятия выступил ансамбль ГУ МВД России по Челябинской области. К параду также приурочили праздничное вручение паспортов 14-летним челябинцам.



