Морозная погода со слабым ветром ожидается в Челябинской области

Утром местами синоптики обещают туманы

Сегодня, 7 декабря, день в Челябинской области выдастся морозным: столбики термометров покажут до −28 градусов. Местами будет теплее. Ветер ожидается слабым, но холодным северным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около −29°C, днем — от −25 до −27°C. Ветер преимущественно северной четверти 2—7 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не обещают.

В Челябинской области в утренние часы будет около −28°C, в крайне северных районах значительно холоднее. Возможны туман и изморозь. Днем столбики термометров установятся в пределах от −23 до −28°C, на юге и крайнем западе синоптики прогнозируют от −16 до −21°C. Переменная облачность, местами слабый снег. Ветер северного направления от 2 до 7 метров в секунду.