В Челябинске откроют школу для детей с ментальными нарушениями

Организация «Звездный дождь» ремонтирует под нее здание на улице Горького

Некоммерческая организация «Звездный дождь» получила от властей Челябинска в безвозмездное пользование одноэтажное здание на улице Горького, 28. После реконструкции здесь откроется уникальный по меркам России центр помощи детям с ментальными особенностями. В среду, 21 июля, в будущем центре побывала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«„Звездный дождь“ — это крупнейший в стране получатель грантов. Организация, которая стала профессиональным партнером органов власти в организации помощи детям с ментальными нарушениями. Сейчас она создает, пожалуй, единственную в стране площадку, где откроется школа для 40 детей. Здесь же родители таких ребят смогут общаться и получать консультации», — говорит Ирина Гехт.

На реконструкцию здания необходимо найти 20 млн рублей. Деньга надеются получить от благотворителей.

«Надеемся, что после рабочей встречи с Ириной Гехт правительство области найдет возможность в поиске спонсоров для финансирования части работ. Такой пример есть в Свердловской области. На схожий проект организации „Особые люди“ по просьбе губернатора Союз промышленников и предпринимателей пожертвовал на ремонт помещения 23 миллиона рублей», — замечает руководитель организации «Звездный дождь» Елена Жирнова.

Здание уже частично отремонтировано: залиты пол, крыша и отмостка, вставлены пластиковые окна, выложены внутренние перегородки в соответствии с проектом. Остальные работы требуют дополнительных серьезных вложений.





По словам Ирины Гехт, в будущем в регионе должна быть создана комплексная система поддержки южноуральцев с особенностями ментального развития. В раннем возрасте они смогут посещать развивающие занятия, потом учиться в инклюзивных классах, получать профессию в специальных мастерских и в итоге — выходить на сопровождаемое проживание.

«Челябинская область вошла в пилотный проект Агентства стратегических инициатив. Мы предложили создать систему сопровождения таких деток. Надеемся, что это решение будет принято на уровне федерации. А пока мы разрабатываем правовые акты», — заметила Ирина Гехт.

Новый центр хотят открыть уже к началу 2022-23 учебного года.