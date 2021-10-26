В Челябинской области определились, как будут работать учреждения культуры и здравоохранения в локдаун

Алексей Текслер подписал соответствующее распоряжение

Для музеев, театров и больниц Челябинской области определен порядок работы в период длинных выходных с 30 октября по 7 ноября. Губернатор Алексей Текслер подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, культурные учреждения могут проводить мероприятия. Важным условием является 50-процентная наполняемость зала от общей его вместимости. При этом руководители учреждений должны учитывать требования к организации работы в период режима повышенной готовности.

В учреждениях здравоохранения устанавливается разный режим работы. В подведомственных региональному Минздраву больницах в нерабочие дни с 1 по 3 ноября работают все сотрудники организации здравоохранения в соответствии с утвержденными графиками работы. А с 4 по 7 ноября больницы будут работать таким образом, чтобы была обеспечена бесперебойная помощь южноуральцам в период распространения новой коронавирусной инфекции.

«В иных организациях здравоохранения, находящихся на территории Челябинской области, режим работы с 30 октября по 7 ноября 2021 года устанавливается руководителями соответствующих организаций», — говорится в документе.

Кроме того, к 26 октября большинство вузов определились с форматом работы: дистанционная учеба или каникулы.