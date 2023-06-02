В Челябинской области одиннадцатиклассника выгнали с ЕГЭ по математике за шпаргалку

Второй обязательный экзамен сдавали 13 тысяч школьников

В четверг, 1 июня, школьники Южного Урала сдавали ЕГЭ по математике. Это второй обязательный экзамен для нынешних выпускников. Как сообщили в министерстве образования и науки Челябинской области, в целом экзамен прошел штатно, если не считать инцидента, когда с экзамена удалили одиннадцатиклассника, у которого обнаружили шпаргалки.

Всего математику в этом году сдавали 13 тысяч человек. По словам ректора Челябинского института развития образования Андрея Барабаса, ЕГЭ по базовой математике сдавали 6789 человек, математику профильного уровня — 6335 учащихся, для 130 человек экзамен проводился в форме государственного выпускного экзамена.

Для получения аттестата участникам экзамена про профильной математике необходимо набрать хотя бы 27 баллов, а для получения аттестата с отличием — не менее 70 баллов. Базовая математика оценивается по пятибалльной шкале. Успешной считается сдача экзамена хотя бы на тройку.

Результаты ЕГЭ по математике будут известны не позднее 16 (базовый уровень) и 19 (профильный уровень) июня.

Получившие на экзамене неудовлетворительный результат или не сдававшие его вовсе по тем или иным причинам смогут пересдать математику 26 июня и 1 июля.

В конце мая южноуральские школьники сдавали ЕГЭ по русскому языку. Тогда за шпаргалки с экзамена удалили троих учащихся.