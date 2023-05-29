В Челябинской области с ЕГЭ по русскому языку удалили троих учеников

У детей были обнаружены шпаргалки и мобильный телефон

В Министерстве образования и науки Челябинской области рассказали, что сегодня во время проведения Единого госэкзамена по русскому языку было зафиксировано три нарушения. За них выпускники были удалены с экзамена без права пересдачи в этом году. У двоих учеников были шпаргалки, еще у одного — мобильный телефон.

По словам ректора Челябинского института развития образования Андрея Барабаса, в этом году в режиме реального времени следить за объективностью сдачи ЕГЭ будут в 1,1 тысячи аудиторий. Онлайн задействовано более 100 наблюдателей; еще более двух тысяч общественных наблюдателей работают в аудиториях во время экзаменов.

Напомним, что экзамен по русскому языку в рамках государственной итоговой аттестации сдали 13175 человек, экзамен в форме государственного выпускного экзамена — 129. Для получения аттестата нужно набрать по дисциплине не менее 24 баллов; отличникам нужно набрать не менее 70 баллов. Результаты экзамена будут обнародованы не позднее 16 июня.