В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

В отдельных районах прогнозируют ливни и шквалистый ветер

В ближайший час и в первой половине ночи 3 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются ливни, грозы, град и штормовой ветер до 25 метров в секунду. В связи с непогодой в регионе объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ЕДДС-112 со ссылкой на областной Гидрометеоцентр.

Южноуральцам, оказавшимся в непогоду на улице, рекомендовали прятаться от нее в подъездах жилых домов. Опасно при сильном ветре находиться на остановках общественного транспорта, стоять под деревьями, рекламными щитами или около линий электропередач.

Также необходимо заблаговременно убрать с балконов все хозяйственные вещи и по возможности закрыть окна.