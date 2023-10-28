В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

В отдельных районах региона пройдут снегопады

В воскресенье, 29 октября, в Челябинской области продолжит бушевать непогода: синоптики обещают снегопады, мокрый снег с дождем и гололед. ЕДДС-112 Челябинска опубликовала штормовое предупреждение.

«По данным Челябинского Гидрометеоцентра, 29 октября местами на территории Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, порывы ветра до 14 метров в секунду, в отдельных районах гололедные явления и налипание мокрого снега на провода»,— сообщили в ЕДДС.

Ранее дорожники рекомендовали автомобилистам воздержаться от поездок по федеральным трассам из-за непогоды в эти выходные. Кроме того, в Упрдор «Южный Урал» подчеркнули, что в регионе могут временно ограничить движение на отдельных участках трасс для большегрузов и автобусов.