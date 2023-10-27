Челябинских водителей призвали не ездить по федеральным трассам в ближайшие выходные

В области ожидают метели и гололед

В выходные Челябинскую область накроет непогода. Синоптики прогнозируют снегопады, метели и гололед. Дорожники из Упрдор «Южный Урал» призвали водителей по возможности отказаться от поездок по федеральным дорогам Челябинской и Курганской области 28 и 29 октября.

В Упрдор отметили, что из-за непогоды в Челябинской области могут временно ограничить движение на федеральных трассах. Такие меры, если их введут, коснуться, автобусов, грузовиков и другой крупногабаритной техники.

Водителям легковушек посоветовали учитывать погодные условия при планировании маршрута и по возможности в эти выходные не ездить по федеральным трассам.

Узнать о состоянии проезда или рассказать об аварии можно диспетчеру Упрдор «Южный Урал»: +7 (351) 266-65-63.