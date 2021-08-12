В Челябинской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Режим «черного неба» сохранится на сутки

В Челябинской области ожидается режим неблагоприятных метеоусловий первой степени с 14:00 12 августа до 19:00 13 августа. Характерная для НМУ обстановка сложилась только в Челябинске и Коркино, предупредили в министерстве экологии региона.

В Минэко также напомнили, что погодные условия способствуют накоплению в приземных слоях атмосферы вредных веществ.

«Челябинский гидрометеоцентр предупредил о НМУ первой степени в Челябинске, Коркино. Несмотря на то что это естественное природное явление, отсутствие ветра, туман и инверсия могут способствовать накоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ. Чтобы не допустить этого, предприятия осуществляют ряд мер, направленных на снижение выбросов», — прокомментировали в министерстве экологии.

При первой степени НМУ предприятия должны снижать выбросы в атмосферу на 15—20% от установленных нормативов. Это обязательные мероприятия, выполнение которых контролируют надзорные ведомства.