В Челябинской области обьявили карантин по птичьему гриппу

Очаг инфекции нашли в Кунашакском районе

«В очаге инфекции и угрожаемой зоне запрещается лечение больных птиц, ввоз, вывоз птиц и инкубационного яйца, убой птиц и вывоз продуктов убоя, а также кормов, инвентаря, выгульное содержание птицы и охота на птиц»,

— пояснили в Россельхознадзоре.