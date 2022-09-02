В Челябинской области ввели карантин по высокопатогенному гриппу птиц, сообщили сегодня, 2 сентября, в южноуральском управлении Россельхознадзора. Очаг инфекции находится в селе Халитово Кунашакского района.
Как писало ранее ИА «Первое областное», вспышка птичьего гриппа убила около 80 домашних гусей, содержавшихся на частных подворьях села Халитово. Специалисты пришли к выводу, что источником инфекции стали дикие перелетные птицы, которые во время миграции делали остановку на озере Тахталым неподалеку от села.
В связи с карантином территория в радиусе 10 километров от села Халитово объявлена угрожаемой зоной. В нее попадают деревни Кубагушева, Мансурова, Бурино, Малая Казакбаева, Сосновка, Арыкова, станция Тахталым, поселки Разъезд № 3 и Маяк.
«В очаге инфекции и угрожаемой зоне запрещается лечение больных птиц, ввоз, вывоз птиц и инкубационного яйца, убой птиц и вывоз продуктов убоя, а также кормов, инвентаря, выгульное содержание птицы и охота на птиц»,— пояснили в Россельхознадзоре.
Кроме того, в радиусе до 70 километров от угрожаемой зоны определена зона наблюдения, где будет проводиться мониторинг ситуации.
По данным Россельхознадзора, в селе Халитово содержится более 2 тыс. гусей, кур, уток и индеек. Сейчас за их здоровьем наблюдают специалисты ветеринарной службы.
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