Южноуральский Россельхознадзор обнаружил очаг птичьего гриппа в селе Халитово Кунашакского района Челябинской области, сообщили в пресс-службе ведомства. От вируса погибли уже около 80 домашних гусей, которым они заразились, предположительно, от диких перелетных птиц.
О появлении вируса стало известно после жалобы жителей села Халитово на падеж гусиного молодняка. Исследование проб биологического и патологического материалов в Челябинском филиале Центра охраны здоровья животных показало, что причиной смерти стал птичий грипп.
«Центральная ветеринарная лаборатория страны также подтвердила диагноз. В настоящее время проводятся дополнительные исследования»,— уточнили в региональном Россельхознадзоре.
По предварительным подсчетам, от птичьего гриппа погибли 80 гусей. Предполагаемый источник вируса — дикая водоплавающая птица, которая в настоящее время улетает на зимовку и останавливается для отдыха на местных озерах. При обследовании ближайшего к селу Халитово озера Тахталым был обнаружен труп еще одного гуся.
В Кунашакский район выехала рабочая группа по эпизоотическому расследованию. Сейчас специалисты устанавливают точное количество павшей птицы и общего поголовья домашней птицы в Халитово. Местным жителям временно запретили свободный выгул птицы во избежание распространения инфекции.
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