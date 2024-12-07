В Челябинской области обновят 1800 единиц общественного транспорта к 2030 году

Новые трамваи, автобусы и троллейбусы появятся в восьми городах

В Челябинской области к 2030 году обновят около 1800 единиц общественного транспорта в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который стартует в 2025 году. Как сообщил в эфире ЦУРа замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров, в программе будут участвовать восемь южноуральских городов.

Александр Егоров уточнил, что согласно нацпроекту, за пять лет регионы должны привести в нормативное состояние 85% парка общественного транспорта. А нормативное состояние — это средний возраст машин. Для трамваев он не должен превышать 25 лет, для автобусов — 10 лет, для троллейбусов — 15.

«У нас в регионе почти четыре тысячи транспортных средств, и до 2030 года нам нужно обновить примерно 1800 единиц. Подвижной состав обновится в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Копейске, Озерске, Троицке и Снежинске»,— уточнил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

При этом, по его словам, за последние пять лет в регионе заменили почти 900 единиц общественного транспорта, более 380 из которых — в этом году. Подобные темпы транспортной реновации — рекорд.

В 2025 году основной упор сделают на закупку особо больших автобусов, известных как «гармошки». В первой декаде следующего года на маршрут № 64 в Челябинске выйдут 15 таких автобусов.