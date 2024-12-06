В Челябинске 15 новых «гармошек» выйдут на маршрут № 64

На линию их обещают выпустить в первом квартале 2025 года

В Челябинске усилят автобусный маршрут № 64. В первой декаде 2025 года на линию выйдут дополнительные «гармошки». Всего планируют закупить 15 таких машин, сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

По словам Егорова, уже сейчас темпы транспортной реновации в регионе бьют рекорды. За пять лет в Челябинской области заменили почти 900 единиц подвижного состава, при этом треть из них обновили в этом году.

В 2025 году основной упор власти сделают именно на закупку «гармошек», то есть автобусов особо большого класса, а также подвижной состав среднего класса.

В перспективе «гармошки» также планируют выпускать на другие загруженные маршруты, например на маршрут № 15.