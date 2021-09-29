В Челябинской области обещают облачную погоду без осадков

Южноуральцам обещают порывы ветра до 11 метров в секунду

В ночь на предстоящий четверг, 30 сентября, в Челябинской области ожидается похолодание до −7°C, днем воздух прогреется до +11°C. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

В ночь на четверг в регионе столбики термометров в регионе покажут +2, −3°C, в горах и низинах похолодает до −7°C. Днем воздух прогреется до +6, +11°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы столбики термометров опустятся до 0, −2°C, днем потеплеет до +9, +11°C. Облачно с прояснением, также без осадков. Ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.