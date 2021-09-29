В поселок под Магнитогорском проведут воду после жалоб жителей

Завершить работы планируют в октябре 2022 года

Администрация Магнитогорска объявила аукцион по поиску подрядчика для проведения сетей водоснабжения и канализации в поселке Западный-2. Начальная цена составляет 212,7 млн рублей. Победителя объявят в октябре. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Летом жители магнитогорского поселка пожаловались на отсутствие центрального водоснабжения. Хозяева частных домов получали миллионные счета от городского «Водоканала» на подведение воды к дому. Жители пробурили скважины, но вода в них не соответствует требованиям питьевой. Жители Западного-2 вели переписку с мэрией с 2020 года.

Согласно документам торгов, водоснабжением и канализацией поселок обеспечат в конце октября 2022 года. На средства, предоставленные из местного бюджета, подрядчик должен провести 13,8 км труб водоснабжения, почти 18 км сетей канализации. После завершения работ подрядчик благоустроит почти 2 тыс. кв. м территории. На работы установлен гарантийный срок — пять лет.

Минимальная стоимость договора составляет 85 млн рублей. Для участия в электронном аукционе потенциальному подрядчику необходимо внести залог в 10,6 млн рублей (5% от начальной цены лота).