В Челябинске увеличили количество самосвалов для вывоза снега с улиц города

Глава города поручила убрать снежные кучи во всех районах города к выходным

В Челябинске после уборки спецтехники грязные снежные кучи навалены вдоль городских улиц. Высота некоторых из них достигает 2—3 метров. Дорожники за неделю вывезли более 87 тысяч тонн снега. Кроме того, в городе увеличили количество самосвалов, занимающихся уборкой улиц. Об этом в понедельник, 14 марта, в ходе аппаратного совещания в администрации города сообщил вице-мэр Андрей Ксензов.

«С 9 на 10 марта привлекли до 130 самосвалов в смену, по основным магистралям привели в порядок. Есть еще замечания по дорогам районного значения и микрорайонам», — доложил Андрей Ксензов.

Глава Челябинска Наталья Котова обратила внимание, что в городе остались нечищеные тротуары, остановки и парковки.

Андрей Ксензов сообщил, что все работы планируют закончить к выходным.