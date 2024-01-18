В Челябинской области нашли неизвестных науке клещей

Членистоногие живут в пещере и безопасны для человека

В пещере Гремучая, которая расположена в окрестностях поселка Сказ (это Нязепетровский район), нашли клещей, до этого неизвестных науке. Об этом Первому областному информагентству рассказала челябинский спелеолог Елена Любавина.

«Когда мы обследовали пещеру, заметили на полу в одной из лужиц какую-то белую пыль. Нам показалось, что она движется. Тогда мы сделали снимок воды и увеличили изображение. Оказалось, что в луже на самом деле обитают какие-то живые существа», — рассказывает Елена.

Изображение живых существ спелеологи показали палеонтологам из Екатеринбурга, а те — коллегам из Тюмени. Специалисты изучили снимки и пришли к выводу, что в пещере нашли неизвестный науке вид клещей.

«Все живое в пещеру попадает с поверхности, и клещи не исключение: когда-то они жили в окрестностях пещеры, а теперь — внутри. Размер каждой особи не превышает половины миллиметра. В пещере клещи питаются минеральными веществами, человек этим животным неинтересен. Эти клещи вообще боятся света, от луча нашего фонарика они убегали», — замечает Елена.

В ближайшее время ученые из Тюмени должны прислать спелеологам полноценное описание нового вида клещей, а также дать ему научное название. Мы обязательно расскажем об этом позже.

Кстати, сама пещера Гремучая также была обнаружена не так давно. Около года назад ее показал спелеологам местный охотник. По словам Елены Любавиной, протяженность пещеры — около 600 метров, пещера расположена горизонтально, поэтому безопасна для посетителей. Пещера Гремучая сухая и чистая, внутри сохранилось много окаменелостей — остатки кораллов, которые росли на дне древнего моря.

Среди росписей Игнатьевской пещеры ученые нашли карту звездного неба. Древние жители Челябинской области неплохо знали астрономию.

