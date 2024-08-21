Члены избирательных комиссий Челябинской области начинают подомовой обход избирателей — это часть большой информационной кампании накануне сентябрьских выборов губернатора, а также в муниципальные органы самоуправления.
«До 5 сентября к каждому избирателю постучатся в дверь члены участковых комиссий. Они расскажут, когда будет проходить голосование, как человек может принять в нем участие и что для этого нужно сделать», — сообщают в избиркоме Челябинской области.
Сейчас заканчивается обучение членов участковых избирательных комиссий, которые будут совершать подомовой обход.
Напомним, выборы пройдут 7 и 8 сентября. Жители области будут выбирать губернатора, а, к примеру, в Челябинске также пройдут выборы депутатов в городскую думу.