Избирком Челябинской области открыл горячую линию

Южноуральцы могут задать вопросы о проведении выборов

7 и 8 сентября пройдут выборы губернатора Челябинской области. Для жителей работает горячая линия по вопросам подготовки и проведения голосования, сообщили в пресс-службе регионального облизбиркома.



Свой вопрос южноуральцы могут задать по телефону +7 (351) 727-71-06 с 9:00 до 18:00.

Голосование пройдет 7 и 8 сентября с 8:00 до 20:00.

Напомним, на пост высшего должностного лица Челябинской области баллотируются представитель КПРФ Эльдар Гильмутдинов, выдвиженец от ЛДПР Виталий Пашин и делегированный партией «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, а также действующий губернатор Алексей Текслер, его поддержала партия «Единая Россия».

В единый день голосования на территории региона отроется 2 275 избирательных участков.

Добавим, в регионе стартовал подомовой обход избирателей. Жителям расскажут, когда будет проходить голосование, как человек может принять в нем участие и что для этого нужно сделать.