В Челябинской области начался прием заявлений на получение знака отличия «Семейное счастье»

На награду могут претендовать 5 тысяч южноуральских пар

В управлениях соцзащиты Челябинской области начали принимать заявления на выдачу знака отличия «Семейное счастье». Им будут награждать пары, отметившие 50, 60 и 70 лет семейной жизни.

Таких пар в области около 5 тысяч. Помимо знака отличия, они получат единовременную выплату, размер которой зависит от количества лет в браке. За 50 лет совместной жизни семья получит 50 тысяч рублей, за 60 лет — 100 тысяч рублей, а за 70 лет — 150 тысяч. Саму награду вручают один раз в жизни, а вот выплаты можно получать к каждому юбилею.

«Такие семьи для всех нас — пример любви и верности, будем их чествовать особо», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Заявление можно подавать в управление соцзащиты по месту жительства. Получить награду могут только супруги, которые являются гражданами России не менее 10 лет и прожили в Челябинской области 10 лет. Перечень документов будет объявлен на днях, рассказали в региональном Минсоце.

Напомним, на 55‑м заседании Законодательного собрания парламентарии поддержали поправки, согласно которым супруги могут получать знак «Семейное счастье» не только в юбилейную дату, но и после того, как она наступила.

Подробнее о новой награде и какие пары ее получат, мы рассказывали в отдельном материале.