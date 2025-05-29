В Челябинской области на все выходные объявлен режим НМУ

Неблагоприятные метеоусловия будут в семи городах

В Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Аше, Карабаше и Коркино объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Во время него в приземном слое скапливаются загрязняющие вещества, сообщили в Челябинском ЦГМС.

Режим неблагоприятных метеоусловий продлится в областной столице с 29 мая по 2 июня. Во всех городах НМУ началось в 19:00. По прогнозу, в Златоусте, Магнитогорске, Сатке и Аше режим будет снят раньше всех — в 13:00. В остальных городах продлится до 19:00.

Ранее сообщалось, что май на Южном Урале завершится аномально жаркой погодой. В некоторых городах температура дойдет до 30 градусов.