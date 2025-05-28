Май в Челябинской области завершится аномальной жарой

В начале лета температура также поднимется выше +30 градусов

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение об аномальной жаре в период с 28 мая по 2 июня. По данным синоптиков регионального Гидрометцентра, местами температура воздуха будет подниматься до +30 градусов и выше. А это на 7 и более градусов выше климатической нормы.

«Челябинская область находится под влиянием обширного антициклона, который и определяет жаркую и сухую погоду»,— уточняют синоптики.

Спасатели рекомендуют южноуральцам стараться не выходить из дома в самое жаркое время суток. Лучшее время для прогулок — утро и вечер. При выходе из дома следует надевать головной убор. Не менее важно соблюдать питьевой режим. При этом лучше всего пить обычную чистую воду.