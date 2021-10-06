В Челябинской области на сутки продлили действие НМУ

Неблагоприятный метеорежим сохранится до вечера 7 октября

В Челябинской области продолжается действие неблагоприятный метеоусловий. С 5 по 7 октября на Южном Урале в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В челябинском гидрометцентре предупредили о НМУ первой степени в Челябинске, Коркино, Златоусте и Сатке.

Накануне специалисты метеоцентра озвучивали действие режима НМУ до вечера 6 октября. Однако сегодня действие режима продлили.

«С 19:00 часов 5 октября 2021 года до 19:00 часов 7октября 2021 года на территории городов Челябинск, Коркино, Златоуст, Сатка и по отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили в метеоцентре.

Напомним, что во время действие режима предприятия региона снижают количество выбросов.