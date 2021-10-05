На Южном Урале объявили об НМУ первой степени

В ближайшие сутки в Челябинске, Коркино, Златоусте и Сатке сохранится неблагоприятный метеорежим

В Челябинской области метеообстановка способствует накоплению выбросов в приземном слое атмосферы. В Челябинском гидрометцентре ведут наблюдение за движением воздушных масс. Специалисты сделали практически почасовой прогноз действия режима НМУ по городам Южного Урала.

Из-за скопления промышленных и автомобильных выбросов в нижнем слое атмосферы в районах плотной жилой застройки промышленных городов специалисты гидрометеоцентра предупредили о НМУ первой степени.

Так, в Челябинске, Коркино, Златоусте и Сатке его действие продлится с 19:00 5 октября до 19:00 6 октября. Также на сутки объявлен режим НМУ первой степени по отдельным предприятиям Челябинской области.