В Челябинской области убрали 90% территорий и вывезли более 12 тысяч тонн мусора

К майским праздникам поручение губернатора будет выполнено

На Южном Урале подходят к завершению весенние субботники. Губернатор Алексей Текслер рассказал о промежуточных итогах уборки в регионе.

Он отметил, что на сегодняшний день уже почти 90% запланированных территорий убрано, а вывезено более 12 тысяч тонн мусора. Глава региона подчеркнул, что важно приводить в порядок города, села и общественные пространства, и выразил уверенность, что к майским праздникам порядок будет наведен.

«Вот мы сегодня с ребятами из „Молодой гвардии „Единой России“, из строительных отрядов приводим в порядок Экопарк. И конечно, активисты партии „Единая Россия“ также активно участвуют в субботниках по всей области», — сказал губернатор.

Он также обратил внимание, что многие жители участвуют в уборке по собственной воле, понимая важность заботы о комфорте и чистоте родных мест. Алексей Текслер добавил, что необходимым условием остается своевременный вывоз собранного мусора — этот вопрос уже обсудили с главами муниципалитетов. Ранее губернатор уже поручал привести в порядок территории области.

«Хочу поблагодарить всех жителей, кто в этом участвует. Считаю, что это крайне важно, полезно и необходимо», — заключил глава региона.