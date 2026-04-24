Алексей Текслер принял участие в субботнике в челябинском Экопарке

Любимое место отдыха горожан стало чище на 3 тонны мусора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вышел на уборку челябинского Экопарка вместе с волонтерами, студентами, представителями молодежных организаций, сотрудниками предприятий, ветеранами, передает корреспондент информагентства.

«Хочу отметить, что на сегодня уже почти 90% территории, которая была запланирована под субботники на территории Челябинской области, убрана, уже вывезено больше 12 тысяч тонн мусора», — сказал Алексей Текслер.





Губернатор напомнил, что скоро страна будет отмечать День Победы и субботники — часть подготовки к празднику.

«Вот мы сегодня с ребятами из „Молодой гвардии Единой России“, из строительных отрядов приводим в порядок Экопарк. И я очень рад, что многие жители региона участвуют в субботника, причем делают это часто по собственной воле. Хочу поблагодарить всех жителей, кто в этом участвует»,— добавил глава региона.

Министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев отметил, что к акции подключились десятки молодежных организаций.





По его словам, только в Экопарке сегодня разово работают порядка 200 ребят, субботники с участием молодых волонтеров и добровольцев продолжаются.

«Для нас очень приятно, что огромное количество молодежных организаций подключилось к акции, практически никто не остался в стороне. Все по мере возможности, по мере сил и командного духа выходят и поддерживают», — отметил он.





Студенты Челябинского юридического колледжа также присоединились к уборке. Они планировали пройти пять-семь километров и очистить свою зону. Ребята участвуют в экологических акциях не в первый раз и говорят, что находят в основном бутылки и фантики. Во время субботника проводят конкурс на самую интересную находку. За 15 минут участники собрали полмешка мусора.





Студент Илья Серебренников проходил срочную службу в МЧС, его направляли в Анапу на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов. Он считает, что равнодушных к экологии быть не может. Другой студент, Богдан Сафин, живет рядом с Экопарком и часто гуляет здесь с друзьями.

«Если вижу мусор, подбираю и выбрасываю в ближайшую урну», — рассказывает Богдан.

В субботнике участвуют и ветераны ЖЭКа.





«Мы — совет ветеранов ЖЭУ № 20. Занимаемся гуманитарной помощью на фронт, собираем и вообще участвуем во всех полезных делах. Приятно, что парк у нас чистый, очень любим наш Курчатовский район», — поделились женщины.

Жительница Челябинска Ирина Кузьмичова назвала инициативу хорошим примером: «Классная инициатива, что вот так массово ребята убирают парк, это хороший пример другим людям, которые гуляют и видят это».





Заместитель главы Курчатовского района Марина Дымова отметила результат: участники собрали более трех тысяч килограммов мусора.

«Они лежали бы здесь и отравляли землю. От имени всех курчатовцев — низкий поклон», — поблагодарила всех Марина Дымова.

Субботник в Экопарке стал флагманским событием в Челябинской области, его поддержали несколько министерств. В парке также работали интерактивные площадки, мастер-классы, а для волонтеров организовали чай и отдых.



