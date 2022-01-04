В Челябинской области на расчистку дорог вывели 165 спецмашин

Последствия снегопада до сих пор ликвидируют на региональных трассах

В Челябинской области на дороги вывели 165 единиц спецтехники для расчистки снега, прошедшего накануне. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона пояснили, что снег прошёл во всех районах области, в Нагайбакском районе — ветер, в Златоусте и Кусе — метели. Но, по словам водителей, не на всех дорогая избавились от колеи и наката.

«На региональных трассах работали 165 единиц техники: 25 — Урал-Тройка, 81 КДМ, 38 навесных снегоочистителей, 20 автогрейдеров, 1 шнекоротор», — сообщили в ведомстве.

Однако очевидцы сообщают, что на некоторых участках трасса не расчищена.

«Колейность и накат на дороге от Нагайбакского района до Магнитогорска», — рассказали очевидцы в водительских чатах региона.

Напомним, в Челябинской области в ближайшие сутки наблюдается похолодание и слабые метели.