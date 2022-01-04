В Челябинской области ожидаются морозы и слабые метели

4 января пришло похолодание до минус 20 градусов

В Челябинской области ожидается похолодание. Столбики термометров 4 января, во вторник, опустились до отметки минус 20 градусов. В низинах температура воздуха составила до минус 28 градусов мороза. Синоптики областного Гидрометцентра предупреждают о возможности слабых метелей.

Утром 4 января по Челябинской области возможен небольшой снег, в течение дня в некоторых районах пройдут слабые метели. Температура воздуха днем ожидается до минус 20° C. Ветер северо-западный, западный 5-10, местами порывы до 13 метров в секунду. Днем прогнозируют слабые метели в некоторых районах области. В Челябинске день предстоит существенно без осадков, температура воздуха составит от 14-16° C мороза.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», еще холоднее станет в среду, 5 января. Столбики термометров могут опуститься до минус 22 ° C. Однако уже в четверг в Челябинскую область вернется потепление.