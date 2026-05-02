В Челябинской области в майские праздники фиксировали морозы и сильные дожди

Какие еще необычные явления наблюдали южноуральцы в XX и XXI веках

В Челябинской области погода регулярно преподносит сюрпризы. В этом году майские праздники, например, выдались прохладными и дождливыми. А когда-то метеостанции фиксировали и морозы, и аномальную жару, и даже довольно высокий снежный покров. Об аномалиях рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В 1984 году в начале мая сразу в нескольких районах прошли снегопады. В результате образовался снежный покров высотой до 17 сантиметров. А в 2022-м 7 мая в Верхнеуральске был зафиксирован абсолютный минимум температуры для последнего весеннего месяца — минус 12,2 градуса.

«5—7 мая 1986 года наблюдался сильный гололед. В результате в Кунашакском откормочном совхозе вышел из строя трансформатор, в течение суток не было электричества. На 4 часа было прервано движение поездов, а в Миассе оборвало телефонные и электрические провода»,— рассказали синоптики.

Самыми жаркими майские праздники были в 2019 и 2022 годах: температура воздуха достигала +32 градусов. А рекорд по количеству осадков был установлен 9 мая 2015 года: тогда в Аргаяше за 12 часов выпало 52 миллиметра осадков.

В этом году 1 мая в Челябинской области местами выпало больше половины месячной нормы осадков.