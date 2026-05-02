Больше половины месячной нормы осадков выпало 1 мая в Челябинской области

Сильные дожди принес казахстанский циклон

Май в Челябинской области начался с обильных дождей: всего за один день местами выпало 23 миллиметра осадков при месячной норме 35 миллиметров. Об этом сообщается на сайте Челябинского гидрометеоцентра.

«1 мая преобладала облачная погода, днем по всей области прошли дожди от небольших до сильных — от 0,4 до 23 миллиметров. Ночью в отдельных районах отмечались туманы. Температура воздуха днем была +5...+12°С, ночью — 0...+3°С»,— говорится в ежедневной сводке.

Вообще в мае в регионе выпадает от 30 до 35 миллиметров осадков, на севере их количество достигает 50—60 миллиметров.

Ожидается, что дожди пройдут и сегодня, 2 мая. А в горах возможны смешанные осадки.